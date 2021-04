Laatste groet van Spaarndam aan bekende inwoner

Henk Goebert was als vrijwilliger bij ontzettend veel activiteiten in het dorp betrokken. Vandaar dat veel mensen hem kenden. Hij had veel bestuursfuncties en was nauw betrokken bij de voetbalvereniging, de softbal en was bijvoorbeeld ook mede-oprichter van de klaverjasvereninging in het dorp. Begin maart ontving hij van de burgemeester nog de eremedaille van de gemeente omdat de mede door hem opgerichte klaverjasvereniging SV Spaarnwoude vijftig jaar bestond.

Kijk hieronder naar beelden van het afscheid van Henk Goebert: