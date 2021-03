Jongeren op Museumplein: "Het voelt als een festival, we missen dat heel erg"

Op meerdere plekken in de stad was het woensdagmiddag en later op de avond erg druk. De politie had het Vondelpark op last van burgemeester Halsema ontruimd. Daarna kwamen veel jongeren bijeen op het Museumplein. Ook in het Westerpark waren veel feestende jongeren. De meesten jongeren vonden het weliswaar te druk, maar volgens hen is de behoefte groot aan verdere versoepelingen van de coronamaatregelen.

"Iedereen is het een beetje zat", vertelt een man bij het Vondelpark. Veel jongeren kwamen vanwege het mooie weer af op het Vondelpark. "Maar aan de andere kant, wij zaten in het rustige deel van het park", vertelt een jongen die uit het park loopt. "Wij hielden anderhalve meter en daar hebben we opgelet."

"Het is gekkenhuis hier"

Door de zomerse temperaturen van boven de 20 graden liep ook het Westerpark goed vol. "Het is lekker weer en je wilt toch even de deur uit", vertelt een man in het Westerpark. Een jongen die samen met vier vrienden in het Westerpark aan het chillen is verbaasd dat het nog niet ontruimd is door de politie. "Maar wat ik zorgelijker vind is de rommel die achterblijft."

Vechtpartijen op Museumplein

Een meisje die samen met haar vriendin naar het Museumplein is gekomen ziet de sfeer wat grimmiger worden. "Er werd net iemand hier neergeslagen", vertelt ze. Desondanks geniet ze van het de mensen op het plein. "Het voelt gewoon echt als een feestje en alsof het een festival is. Wij missen dit gewoon heel erg. Dat is de reden dat het zo is."