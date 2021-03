Steekpartij in taxi leidt tot kettingbotsing bij IJtunnel: twee gewonden

Bij de IJtunnel in Amsterdam-Noord is vanavond iemand gewond geraakt door een steekpartij. Daarna stopte de taxi en ging de dader er vandoor. Dat zorgde weer voor een kettingbotsing.

De politie kreeg de melding rond 22.30 uur binnen. Meerdere ambulances, politiewagens en een traumahelikopter werden opgeroepen.

Vijf jongens

In de taxi zaten volgens een woordvoerder van de politie vijf jongens. Zij kregen ruzie en er werd gestoken.

De taxichauffeur remde en een aantal jongens stapten uit, waaronder de dader. Er ontstond een kop-staartbotsing, waarbij drie auto's de taxi raakten.

Voortvluchtig

De dader van de steekpartij is nog voortvluchtig. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Ook een automobilist is gewond geraakt door de kettingbotsing.

De auto's hebben veel schade opgelopen. De tunnel is na de steekpartij en kettingbotsing in beide richtingen afgesloten.