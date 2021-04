FC Volendam niet verder met El Azzouzi en Betti

Zo heeft Volendam het contract met keeper Joey Roggeveen formeel opgezegd, maar is technisch directeur Jasper van Leeuwen nog wel in gesprek met hem. Datzelfde geldt voor spits Jim Beers die onlangs tegen FC Den Bosch zijn debuut maakte. Een andere jongeling die de laatste tijd de nodige minuten maakt, middenvelder Calvin Twigt , heeft op dit moment nog geen contract.

Volgens de CAO moeten voetbalclubs spelers met een aflopende contract vóór 1 april duidelijkheid over hun toekomst verschaffen. Dat wil niet altijd zeggen dat spelers daadwerkelijk vertrekken. In een later stadium is het mogelijk om alsnog een overeenkomst te sluiten.

Voor El Azzouzi en Betti geldt dat niet. De 24-jarige aanvaller kwam twee seizoenen geleden naar Volendam. De oud-Ajacied kon niet aan de verwachtingen voldoen en was bovendien door een zware knieblessure lange tijd uit de roulatie. Dit seizoen speelde hij 21 competitieduels (6 goals), maar in meer dan de helft van de gevallen was hij invaller.

Betti

Het vertrek van Betti is evenmin een verrassing. Ook al is hij inmiddels de speler met de meeste dienstjaren in de selectie. De 24-jarige Amsterdammer maakte in 2016 zijn debuut, maar is lang niet altijd zeker van een basisplaats. Door de komst van FC Utrecht-huurling Denso Kasius is er geen toekomst meer voor Betti bij FC Volendam.

Keepers

Doelmannen Joey Roggeveen, Barry Lauwer en Nordin Bakker beschikken allen over een aflopende verbintenis. FC Volendam heeft de contracten van het drietal opgezegd en maakt geen gebruik van de verlengoptie van Bakker.

Huurlingen

FC Volendam heeft meer huurlingen, maar in tegenstelling tot Kasius, lopen die afspraken tot deze zomer. Dat betekent dat Franco Antonucci (Feyenoord), Samuele Mulattieri (Internazionale) en Giannis Iatroudis (AEK Athene) vertrekken.

Er zullen nog wel meer spelers na dit seizoen de deur achter zich dichttrekken. Verdediger Marco Tol heeft er zelf voor gekozen zijn heil elders te zoeken. Van Micky van de Ven is de verwachting dat hij deze zomer een mooie transfer maakt en Darryl Baly komt sinds het najaar al niet meer in de plannen van de technische staf voor. Hij mag zijn carrière bij een andere club proberen nieuw leven in te blazen.