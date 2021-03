Nog nooit zo warm in maart als vandaag: "Thermisch gekkenhuis"

Een thermisch 'gekkenhuis' of 'huzarenstukje', zo omschrijft NH-weerman Jan Visser deze lente-achtige 31 maart. In Zaandam werd het vandaag uiteindelijk 24,2 graden. Nog nooit was het zo warm in maart.

Op andere plekken in onze provincie bleef de thermometer uiteindelijk een graadje lager steken. Zo werd het in Purmerend 23 graden, op Schiphol kwam de temperatuur daar bijna op uit.

Niet alleen het provinciale, ook het landelijke warmterecord voor maart ging er vandaag aan. "Het warmterecord van 25,6 graden uit 1968, dat dus meer dan 50 jaar heeft standgehouden", zegt Visser. "Dat werd vanmiddag scherpgesteld op 26,1 graden in Arssen bij Venlo. Niet eerder was het zo warm in ons land."

En niet alleen hier, ook in het buitenland gingen weerrecords aan diggelen vandaag. "Ook het Duitse record is gesneuveld en ik zag dat in Spanje het zelfs 32 graden was in Badajoz. Overal was het ongelooflijk warm voor deze tijd. Je zou wel kunnen zeggen dat het wel juni leek."

Paasdagen

Deze recorddag is voorlopig wel het sluitstuk van lente-achtige taferelen, zegt Visser. "De komende uren zakt de temperatuur, dus met de warmte is het wel gedaan. En zeker morgen. Dan, schrik niet, is het maar negen of tien graden op Texel en in de kop van Noord-Holland en zo'n 12 tot 13 graden in zuidelijk Noord-Holland. Dat is een forse stap terug."

Het Paasweekend kunnen we wel rekenen op droog weer. "Met naast enkele wolkenvelden ook geregeld zon. Maar ja, een graadje of tien, da's wel even wennen." Op zondag, Eerste Paasdag, gaat de temperatuur iets omhoog, maar dat is van korte duur. "Op Paasmaandag vallen er buien en is het slechts een graad of acht."