5.000 flyers om vermiste poes Maddy terug te vinden: "Ik heb nog hoop"

Paragnosten, speurhonden en 5.000 flyers: Alyssa van Velden doet er alles aan om haar poes Maddy terug te vinden. Zondag 21 maart is het beestje voor het laatst gezien in Wormerveer, maar sindsdien ontbreekt ieder teken van leven.

De woordvoerder van de supermarktketen laat weten dat ze de busjes hebben doorzocht, maar dat er geen teken van de poes is. "We blijven alert en houden een oogje in het zeil. We vinden deze situatie erg vervelend en hopen dat Alyssa snel herenigd zal gaan worden met haar kat Maddy." Om Maddy terug te vinden, heeft Alyssa vandaag geflyerd op de markt:

Alyssa denkt dat de kans groter is dat Maddy is meegegaan met de vracht van supermarkt Lidl aan Cor Bruijnweg. Het zou dan betekenen dat de poes niet meer in de regio is, maar bijvoorbeeld bij het distributiecentrum in Zwaag rondloopt.

Het laatste teken van leven dat Alyssa heeft gekregen, was het bandje dat poes Maddy om haar nek had. Het is weggegooid in een vuilnisbak, maar Alyssa gelooft niet dat Maddy daarin zit. De poes kan namelijk zelf de tracker afdoen. "Ik denk dat het toeval is."

Er zit haast achter de zoektocht, omdat de poes normaal medicijnen voor haar heupen krijgt. Op de flyer staat haar telefoonnummer en een beloning, zodat de persoon met de gouden tip Alyssa kan bereiken. Door een eerder telefoontje slaat Alyssa's hart vaak even over als haar mobiel overgaat.



"Letterlijk klappertanden, dat is het eerste wat ik ga doen", zegt Alyssa. "Klappertanden en knikkende knieën. Door dat slechte telefoontje, waarin ze zeiden dat ze dood zou zijn." De poes zou in een speeltuin liggen en de anonieme bellers hingen meteen op. Ze is niet gevonden. Daarom denkt Alyssa dat het een slechte grap is geweest.

Veel vraagtekens

Door de weinige aanwijzingen blijft Alyssa in het duister tasten. De ene paragnost zegt dat ze in een parkje is, de andere geeft aan de poes gezellig met andere katers in een caravan zich vermaakt. Waar ze echt is, wil Alyssa dolgraag weten. "Als ik slecht nieuws krijg, ben ik helemaal gesloopt." Maar de kattenliefhebber wil liever dat, dan valse hoop.