Nieuwe Zaanse wijk Houthavenkade kan doorgaan

De nieuwe woonwijk met meer dan 710 woningen aan de Zaanse Houthavenkade kan gebouwd worden. De bezwaren van de omliggende bedrijven Engie en Exter zijn door de Raad van State verworpen. Vooral de geurfabrikant Exter vreest dat er in de toekomst door de nieuwe bewoners zal worden geklaagd over stank en geluidsoverlast. Engie is nog in gesprek met de gemeente Zaanstad over een verplaatsing na 2026.