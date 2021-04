De beste 1 aprilgrap komt uit Zandvoort: strand vol om 'beeld van Paaseiland'

Het staat bekend als een van de beste 1 april grappen ooit: een beeld van anderhalve meter met een onbekende herkomst wordt op 30 maart 1962 aangetroffen op het strand in Zandvoort. Het lijkt op een beeld van het Paaseiland en het zou aangespoeld zijn. Wat volgde was een heuse mediastorm en duizenden bezoekers op het strand.

De grap kwam uit de creatieve koker van kunstenaar, acteur en grappenmaker Edo van Tetterode in samenwerking met de NCRV. Hij had een natuursteenbedrijf en hakte in zijn achtertuin een mini-Moai, zoals de beelden van het Paaseiland heten. De avond voor 30 maart werd het beeld met een vrachtwagen naar het strand gebracht en daar neergelegd voor 'de vinder'.

Een lokale ondernemer uit Zandvoort, die onderdeel was van het complot, vindt de volgende dag het 'aangespoelde' beeld op het strand. De burgemeester en politie wordt erbij gehaald en het nieuws haalt alle voorpagina’s. Zelfs in het buitenland bereikt dit nieuws de media. En 10.000 mensen trekken naar het strand om de vondst te bewonderen.

Zweedse professor

"Mensen geloofden echt dat een beeld van een ton was aangespoeld", lacht Olivier van Tetterode, de zoon van Edo van Tetterode. "De impact van de grap was heel groot. In die tijd had je ook maar een of twee televisiekanalen en daar was het op te zien". De NCRV liet zelfs Van Tetterode optreden op televisie als Zweedse professor, waar hij in de studio verklaarde dat het beeld echt was en van het Paaseiland kwam.

Uiteindelijk is het beeld geplaatst op een rotonde in Zandvoort en hebben ze een krans erom gehangen met '1 april' erop. Toen was het voor iedereen duidelijk dat het een grap was. Olivier gelooft niet dat het nu nog mogelijk zou zijn om zo’n grap uit te laten. "Mensen zijn nu veel alerter. Men probeert af en toe nog wel iets uit te halen. Maar mensen laten zich niet zo snel bij de neus nemen."

Gele vlag

Of hij zelf nog iets gaat doen aan 1 april, daar is Olivier duidelijk over. “Mijn vader had verschillende gele vlaggen laten maken met het beeld erop. Die ga ik misschien wel hijsen. Maar ik ga geen grappen uithalen. Daar heb ik het echt veel te druk voor”.

Het originele beeld, genaamd Loeres, van anderhalve meter groot staat nu in de voortuin van Olivier. En op de boulevard van Zandvoort staat nog een bronzen replica van het bijzondere beeld. Het zijn tastbare bewijzen van een van de beste 1 aprilgrappen ooit, gewoon uit Zandvoort.