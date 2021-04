Voetbalclub RCH zoekt donateurs om monumentale kantine te kunnen restaureren

Het is een lust voor het oog, maar ook een last voor de portemonnee van de club. De kantine van voetbalvereniging RCH in Heemstede. Het pand heeft als enige voetbalkantine in Nederland de status van gemeentelijk monument en is aan een restauratiebeurt toe. Dat is een hele dure grap, omdat je niet zomaar even aan een monument mag gaan klussen. Dus hoopt de club nu op hulp van mensen die de club, maar vooral de kantine, een warm hart toedragen.

Sinds 2005 heeft het clubhuis van RCH de status van gemeentelijk monument. Het volledig houten pand werd in 1932 gebouwd, toen de club van Haarlem naar Heemstede verhuisde. Architect was Cornelis van Gelder, die destijds voor de gemeente Heemstede werkte.

Meteen opvallend is het uitstekende dak, gebaseerd op de ontwerpen van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. "Met als doel om de verbinding tussen binnen en buiten te maken. Het geeft een beetje een paviljoens- of restaurantgevoel", vertelt Sjaak Struijf, wethouder sport in de gemeente Heemstede. "Het monumentale zit hem echter niet alleen in het gebouw, maar ook in de plek waar het staat. In het midden van het sportpark, dat is uniek. Omgeven door groen, al met al heeft het een parkachtige uitstraling. Het gebouw had ook net zo goed in het Vondelpark of het Groenendaalse Bos kunnen staan."

Grondige onderhoudsbeurt nodig

In 1946 werd het clubhuis uitgebreid. Dat meest recente deel, waar nu onder meer de keuken in gevestigd is, is aan de buitenkant voor een deel aan het verpauperen. "Die zijde staat continue in de zon. Het hout en de verf zijn daarom flink versleten en nodig aan vervanging toe", aldus Kees Kokkelkoren, voorzitter van RCH.

