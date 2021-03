Halsema: ME al wekenlang "buitengewoon beheerst" tijdens demonstraties Museumplein

AMSTERDAM - Burgemeester Femke Halsema heeft vanmiddag opnieuw benadrukt dat er, als demonstranten zich houden aan bepaalde voorwaarden, wel degelijk gedemonstreerd kan worden tegen de coronamaatregelen. Toch was het volgens haar de afgelopen weken telkens wel nodig dat Mobiele Eenheid ingreep.

Dat zei ze tijdens de gemeenteraadsvergadering, na vragen van onder meer Forum voor Democratie-raadslid Anton van Schijndel. Volgens hem "gebeuren er zaken die echt niet kunnen" door de keuzes van de Driehoek (burgemeester, politie, justitie). Hij wees bijvoorbeeld op het urenlang vasthouden van demonstranten op de Leidsekade.

Halsema begon haar antwoord door erop te wijzen dat de eerste coronaregels ongeveer een jaar geleden werden ingesteld. "Ik heb toen gezegd dat we ze met gezonde tegenzin zouden gaan handhaven. Daar was toen wat rumoer over. Maar deze dagen kan ik dat zeker nog eens herhalen."

Volgens Halsema zijn de regels voor demonstraties in Amsterdam juist minder streng dan in veel andere gemeentes. De demonstraties zouden in het Westerpark moeten plaatsvinden, maar zouden op de dag zelf ook op het Museumplein worden toegestaan als de aanwezigen genoeg afstand houden en niet met een te grote groep zijn.

"Maar wij kunnen geen enorme massa's toestaan die urenlang demonstratief knuffelen, handen vasthouden, terwijl elders in de stad officieel maximaal twee mensen samen mogen komen, alle horeca dicht moet zijn en de detailhandel beperkt is", zei ze. Er wordt dan "getrapt" opgetreden. "Dan kiezen wij ervoor de waterwerper in te zetten. Van alle middelen is het niet leuk, maar naar verhouding geweldloos en redelijk effectief."

Wel bleek bijvoorbeeld afgelopen zondag dat een deel van de actievoerders met paraplu's en regenjassen dicht bij elkaar gaat zitten. "Zogenaamde veteranen positioneerden zich voor de ME", zei Halsema. "Dan ontstaan onmogelijke situaties."

De ME opereerde volgens haar "buitengewoon beheerst", net als tijdens de eerdere protesten op die plek. "Ik moet zeggen dat ik heel trots ben op de ME, op de wijze waarop die dat doet. Met beheersing, maar ook wel degelijk gedecideerd gedrag. Maar dat is noodzakelijk."

Het insluiten van de demonstranten op de Leidsekade op 20 maart was volgens Halsema nodig omdat de groep op weg was naar de Dam en alle bevelen van de politie en Driehoek had genegeerd. Dat ze urenlang stil moesten staan op de kade, zou gekomen zijn doordat er veel GVB-bussen nodig waren om de groep mee te nemen.

Halsema heeft de noodbevelen die op de Leidsekade en op het Museumplein op 20 maart golden op verzoek van Van Schijndel naar de gemeenteraadsleden gestuurd.