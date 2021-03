Derde Gooise vaccinatielocatie komt op parkeerplaats golfbaan Naarderbos

De Gooise GGD zocht de afgelopen weken naar een locatie voor de derde vaccinatiestraat. Na Huizen en Hilversum wil de GGD ook nog een derde plek hebben waar mensen aan de noordkant van de regio hun prik tegen het coronavirus kunnen halen.

De afgelopen weken werd er gekeken naar het terrein van het Muidense winkelcentrum Maxis, maar dat bleek niet haalbaar. Het parkeerterrein van Golfbaan Naarderbos, tussen Muiderberg en Naarden, blijkt dat wel. De golfbaan is al tijden gesloten vanwege een faillissement en ruimte is er voldoende.

Centrale en toegankelijke locatie

De GGD noemt het parkeerterrein van de golfbaan een 'centrale, toegankelijke locatie waar de GGD zorgvuldig rekening kan houden met de benodigde veiligheidsmaatregelen'.

Het terrein wordt beschikbaar gesteld door golfbaaneigenaar Michael van de Kuit van Nedstede. Hij vindt het vanzelfsprekend dat hij en zijn bedrijf hun medewerking verlenen. "Het is fijn dat we dat kunnen doen door ons parkeerterrein ter beschikking te stellen", laat Van de Kuit weten.

De vaccinatielocatie in het Naarderbos gaat naar verwachting halverwege mei open. Er wordt dan zeven dagen per week van 8.00 tot 20.00 uur gevaccineerd. De GGD hoopt met de komst van de derde vaccinatielocatie de vaccinatiecapaciteit op te hogen naar 3.600 prikken per dag, verdeeld over de drie locaties.