Ook kinderen testen in Noord-Holland Noord het vaakst positief

Kinderen tot en met 10 jaar testen het vaakst positief op corona in het noorden van de provincie. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws langs de GGD's. Zo'n 7,4 procent van de afgenomen tests in de leeftijd van 0 tot en met 10 jaar was daar de afgelopen maand positief. In andere regio's ligt dat percentage in dezelfde leeftijdscategorie lager.

Sinds begin dit jaar kunnen ook kinderen zich laten testen om zo verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook zijn bij het heropenen van de scholen extra maatregelen genomen. Als een basisschoolleerling positief test, moeten de klasgenootjes die dicht in de buurt zijn geweest tien dagen in quarantaine. Als ze zich na dag vijf laten testen en de uitslag is negatief, dan mogen ze weer naar school.

Van alle kinderen tot en met 10 jaar die zich de afgelopen maand lieten testen, kreeg rond de vijf procent in onze provincie een positieve uitslag. In de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland gaat het om ongeveer zes procent. In de Gooi & Vechtstreek ligt het percentage iets lager: daar testte 3,6 procent van de 0- tot en met 10-jarigen positief.

Hoog aantal besmettingen

Noord-Holland Noord springt er vergeleken met die regio's juist wat meer tussenuit. Van de 0- tot en met 10-jarigen die zich de afgelopen maand lieten testen, was 7,4 procent besmet met het coronavirus.

"Er zijn op scholen ook meer besmettingen", zei Mart Smeekes, de directeur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gisteren al tegen NH Nieuws. "Kinderen worden niet echt ziek, maar kunnen wel ouders en grootouders besmetten."

De regio heeft sowieso te maken met een hoog aantal besmettingen, niet alleen onder jonge kinderen. Van alle testen die in Noord-Holland Noord werden afgenomen afgelopen maand waren er 11 procent positief. Ter vergelijking: in de hele provincie krijgt ongeveer 10 procent van de mensen een positieve uitslag.

"Het aantal besmettingen in Nederland is momenteel hoog, ook bij kinderen", meldt ook het RIVM. "We zien clusters onder kinderen zowel buiten als binnen school. Op school betreft het vaak de klas, en vaak zijn het gemengde clusters waarbij zowel leraren als leerlingen besmet zijn. Sinds de opening van de scholen is er een duidelijke toename te zien van clusters gerelateerd aan de setting school en kinderopvang."

Middelbare scholen

Op middelbare scholen en het mbo liggen de regels net wat anders dan bij de basisscholen. Want hoe ouder iemand is, hoe hoger de kans is dat hij of zij het virus door kan geven. "Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe kleiner de rol bij de verspreiding van het virus", zegt het RIVM daarover. "Dit geldt zowel voor de klassieke virusvariant als voor de meer besmettelijke virusvarianten die sinds eind vorig jaar in Nederland circuleren."

Op de middelbare en mbo-scholen is anderhalve meter afstand daarom verplicht en moeten leerlingen in quarantaine als ze een kwartier op minder dan anderhalve meter van iemand zijn geweest die positief is getest.

Tieners

Tieners kregen de afgelopen maand het vaakst een positieve testuitslag in Zaanstreek-Waterland. Het percentage positieve tests schommelde daar de afgelopen maand rond de 15 procent, dat is ook iets hoger dan het aantal positieve tests onder alle leeftijdsgroepen in die regio (13 procent).

In Noord-Holland Noord krijgen 10- tot en met 19-jarigen ook iets vaker een positieve uitslag: 12 procent testte positief, tegenover 11 procent dus van alle testen onder alle leeftijdsgroepen in die regio.

In Amsterdam-Amstelland en de Gooi & Vechtstreek testte 11 en 10 procent van de kinderen van 10 tot en met 19 jaar een positieve testuitslag.