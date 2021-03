Bruine vloot van Monnickendam gaat ook varen in Waterland

De zeilvloot van Monnickendam, de zogeheten bruine vloot van 13 historische schepen, die normaal tochten maakt op het Markermeer, IJsselmeer en de Waddenzee, wil deze zomer ook gaan varen in Waterland. In het vaarwater tussen Broek in Waterland, Zuiderwoude, Ilpendam en Overleek, om precies te zijn. Er zou onder binnenlandse en buitenlandse toeristen veel vraag naar zijn en touroperators voor de Zaanse Schans en Marken zijn enthousiast.