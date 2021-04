Pasen: van terugkerende evenementen tot eeuwenoude tradities

Een jaarlijks terugkerend paasontbijt met boterlammetje of een bezoekje brengen aan de eeuwenoude Paasvee in Schagen. Volgens Peter Jan Margry, onderzoeker religieuze cultuur zijn soortgelijke tradities heel erg belangrijk. "Het biedt mensen houvast, omdat het elke keer weer terugkomt."

Het is weer Pasen. Dagen waarop we de verrijzenis van Jezus vieren. Maar ook een dag dat in het teken staat van rituelen en evenementen. Iedereen vult het weer op een andere manier in. Wat Willem Keesom onder Pasen verstaat is klik en klaar: Paasvee Schagen. Als voorzitter van De Paasvee vereniging in Schagen slooft hij zich al jaren uit om het terugkerend evenement tot een groot succes te maken. Dat het dit jaar niet door kan gaan, doet hem dan ook zeer.

"Voorafgaand aan de Paas vindt de vastentijd plaats", legt de Schagenees uit. "In die periode mag geen vlees worden gegeten." Om de vastentijd af te kunnen sluiten met een goed stuk vlees, vindt tien dagen voor Pasen een speciale keuring plaats. Het dier met het mooiste vlees wordt geslacht.

Uitgegroeid tot volksfeest

Lisette Blokker, medewerker van het Regionaal Archief in Alkmaar en groot Paasvee-fan vertelt dat de eerste editie plaatsvond in 1894. Een jaar eerder werd De Paasvee vereniging opgericht. "In die tijd vond een grote agrarische crisis plaats. De zogenoemde tentoonstelling op de Schager markt was een goed moment voor boeren om hun vee te verkopen tegen betere prijzen."

Volgens Keesom kwamen vroeger vooral agrariërs en veehouders op het evenement af, maar door de jaren heen is het uitgegroeid tot volksfeest. "Tegenwoordig zou je zeggen: wie komt er niet?", vertelt hij vol trots en enthousiasme.

Veel is volgens Blokker niet aan de traditie veranderd. Naast dat het wedstrijdevenement er vanaf het begin al heeft ingezeten, vormde ook het bezoek na afloop aan de kroeg vroeger al een belangrijk onderdeel van het Schager festijn. "Het was een goed moment om te netwerken", laat zij weten.