Haarlemmer breekt in in restaurant en gaat dronken aan de bar zitten

HAARLEM - Een 26-jarige Haarlemmer mist de horeca kennelijk zo dat hij vannacht heeft ingebroken in een restaurant aan de Zijlstraat in zijn stad. De man ging vervolgens, zwaar onder invloed van alcohol, op een barkruk aan de bar zitten.

Rond 1.15 uur brak de man in bij restaurant The Louisiana. Waarschijnlijk was de deur niet goed afgesloten. Toen de politie aankwam zat de man, ondanks het loeiende inbraakalarm, dronken op een barkruk aan de bar.

Een hondenbegeleider van de politie is met zijn diensthond naar binnen gegaan en heeft de man aangehouden. Hij werkte volgens de politie netjes mee. Er was verder niemand anders in de zaak, de man heeft ook niets buit gemaakt.

Het restaurant is al lange tijd dicht vanwege de lockdown. Wel werd er volop geklust in het pand. Wat de intentie van de man was, is niet bekend. De man is vrijgelaten en justitie buigt zich nu over mogelijke vervolging.