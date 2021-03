UMC over massaal gedeelde video over ‘leeg' ziekenhuis: "Hier worden de bedden gereinigd"

Het Amsterdam UMC baalt van een video die massaal op Facebook wordt gedeeld waarin de indruk wordt gewekt dat er amper coronapatiënten in het ziekenhuis liggen. In de video laat een onbekende filmer tientallen lege bedden zien. In werkelijkheid gaat het niet om een patiëntenafdeling, maar om de beddencentrale, laat het ziekenhuis op Twitter weten. De video is alleen op Facebook al 14.000 keer gedeeld.

Bij de geplaatste video staat de caption: 'Overvolle ziekenhuizen? Deze is zojuist door een logistiek manager van het VU gemaakt'. De video zou via telegram zijn toegestuurd. In de afgelopen paar dagen werd de post of facebook veelvuldig gedeeld.

Nu voelt het Amsterdam UMC zich genoodzaakt om te reageren. Het zou namelijk gaan om de beddencentrale. In een reactie laat het Amsterdam UMV weten 'Er gaat op dit moment een video rond van lege bedden in Amsterdam UMC. Dit is onze beddencentrale, hier worden bedden gereinigd die vervolgens weer hun weg vinden naar onze verpleegafdelingen. Hier liggen dus GEEN patiënten.'

Factcheckers van Facebook hebben de video het label gegeven dat de video geen of maar gedeeltelijke feitelijke informatie bevat.