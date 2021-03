Gewonde bij woningbrand in de binnenstad

Er is een gewonde gevallen bij de brand in een woning aan het Verdronkenoord in het centrum van Alkmaar. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur is inmiddels onder controle. "Het sein brand meester is gegeven", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord weten.