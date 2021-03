Halte Velsen-Zeeweg terug van weggeweest: "Pure nostalgie"

Terug van weggeweest: station Velsen-Zeeweg in IJmuiden. Floris Dilz, professioneel modelbouwer in Amsterdam, heeft de halte - die in 2016 tegen de vlakte ging - nagebouwd op schaalmodel. Het is nu online verkrijgbaar voor liefhebbers en andere professionele modelbouwers.

Vraag de Velsenaren naar de opgeheven IJmuider spoorlijn en je raakt een open zenuw. Niet gek dus dat het schaalmodel warme herinneringen oproept. Zo ook bij IJmuidenaar Mark Hoogendijk, die er als kind vaak in- en uitstapte om de trein te pakken, en er in 2009 zelfs als kraker is gaan wonen. "Heel gaaf om het zo weer beet te pakken", lacht hij tegenover de camera van NH Nieuws. "Ik mis het nog iedere dag. In de nacht hoorde ik de herten om het gebouwtje lopen, en overdag zat ik met mijn vrienden aan de spoorlijn een visje te eten." Hoogendijk beleefde een gedenkwaardige tijd in het vrijstaande pand. "Het was niet groot, en heel slecht geïsoleerd. Enkel glas, maar bijvoorbeeld wel airconditioning. Maar met mijn voetbalvaantjes aan de muur, en een bed in de hoek, had ik alles wat ik nodig had", aldus de IJmuidenaar. Tekst gaat verder onder de video

Floris Dilz werkt voor een professioneel modelbouwer in Amsterdam. Dilz vond dat het zogeheten standaardtype Velsen-Zeeweg er ook op schaalmodel moest komen. "Dit was er eigenlijk nog niet. Het komt uit een belangrijke periode uit de geschiedenis van Nederland dus dat is de reden dat we het hebben gemaakt. Er is veel vraag naar."

Station Velsen-Zeeweg

De architectuur van station Velsen-Zeeweg in IJmuiden is kenmerkend voor de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. Het station was geopend van 15 mei 1927 tot 25 september 1983. In 1958 werd het station verbouwd tot het Standaardtype Velsen-Zeeweg en zag je dit type ook terug op andere plekken in Nederland. De halte Velsen-Zeeweg werd in 2016 gesloopt, als laatste station van de lijn Santpoort-Noord - IJmuiden. De lijn, ook wel bekend als de zogeheten visserslijn, liep door tot in het haven van IJmuiden en stopte nabij de Halkade. De lijn telde meerdere haltes: Driehuis Westerveld, Velsen-Zeeweg, Velsen-IJmuiden Oost, IJmuiden Julianakade , IJmuiden en een station speciaal voor de visafslag. In 1999 werd de spoorlijn officieel opgeheven.

Dilz, die ooit van zijn hobby zijn werk maakte, kan zelf ook erg enthousiast worden van het schaalmodel en de oude spoorlijn in Velsen. "Er is op een gegeven moment gewoon enorm de klad in gekomen. De spoorlijn kreeg hierdoor toch de sfeer van romantisch verval, en die treurigheid roept ook wel iets moois op natuurlijk. Bij mij in ieder geval wel", aldus de modelbouwer.

Naast het stationsgebouwtje heeft de modelbouwer ook het kenmerkende perron, dat aan beide kanten van de spoorwegovergang lag, nagebouwd. Ook de betonnen abri is als schaalmodel verkrijgbaar. Wandelpad De miniatuurversie is nu het enige dat nog herinnert aan het verdwenen station Velsen-Zeeweg. De laatste jaren raakte de gesloten spoorlijn erg in verval, ondanks meerdere pogingen om de verbinding een nieuw leven in te blazen. In 2016 zijn de (resten van) rails, seinen, perrons en bovenleidingsportalen gesloopt om plaats te maken voor de busbaan naar Haarlem. Een gedeelte van de rails ligt er nog en is een wandelpad geworden. Bekijk hieronder een aantal archieffoto's van het station Velsen-Zeeweg

Station Velsen-Zeeweg vlak na de oplevering Utrechts Archief

Drukte bij de spoorwegovergang aan de Zeeweg Noordhollands Archief

Loket van station Velsen-Zeeweg Utrechts Archief

Trein bij het spoorviaduct naar Oud-IJmuiden Noordhollands Archief

Een trein bij het eindpunt in IJmuiden Noordhollands Archief

Binnenkant station Velsen-Zeeweg Utrechts Archief