Fiets een virtueel rondje over het sluizencomplex

Sinds maandag kan er weer gebruik worden gemaakt van het fiets- en wandelpad over het sluizencomplex bij IJmuiden. Het blijkt een populaire bezigheid, want gisteren werden al de eerste fietsfiles gesignaleerd bij de nieuwe zeesluis.

Tot teleurstelling van sommigen gaat de route voorlopig 's avonds nog dicht . Maar geen nood, want onze verslaggever heeft al een ronde over de sluizen gemaakt. Bekijk hieronder zijn fietstocht.

De route, de enige vaste verbinding in de regio over het Noordzeekanaal, is drie jaar dicht geweest voor de aanleg van de nieuwe zeesluis. Met de opening is de grootste zeesluis ter wereld nu ook van dichtbij te bekijken.

Mediapartner RTV Seaport maakte ook een ronde over het complex. Fiets in de onderstaande video een virtueel rondje met hen mee.