Eigenaar moet vervallen snackbar verwijderen

Doet de eigenaar dit niet, dan regelt de gemeente dat het bouwval wordt verwijderd en gesloopt. De rekening daarvoor is voor de eigenaar gaan, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Het Smikkelparadijs staat sinds 2018 leeg en is sindsdien in verval geraakt. Binnen ligt een bende op de vloer. De buurt heeft geklaagd over het lelijke ding en de gemeente geeft daar nu gehoor aan. "Ik denk dat de buurt er blij mee zal zijn", zegt burgemeester Emile Roemer.