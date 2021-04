Texel maakt zich op voor druk Paasweekend: 85 procent van de bedden is bezet

Het mooie weer is tegen die tijd waarschijnlijk voorbij, maar dat zal velen niet deren. Texel rekent op een druk Paasweekend, met 85 procent van de bedden die bezet zijn. "Mensen zitten al lang thuis en hebben de behoefte er even op uit te gaan", zegt Frank Spooren van VVV Texel. "Dan is Texel een veelgekozen en -bezochte locatie."

Waar vorig jaar de coronacrisis nog in de kinderschoenen stond en een tripje naar Texel in het Paasweekend werd afgeraden , is dat nu heel anders. "Het is niet te vergelijken met elkaar", vindt Frank Spooren van VVV Texel. "Toen was er veel onduidelijkheid, waren er zorgen en was het de vraag of het virus wel of niet kon meegenomen naar het eiland. Ik denk dat we inmiddels wel een paar stadia verder zijn, en het virus overal in meer of mindere mate is."

Toch blijft het een lastige spagaat: Texel is voor 70 tot 80 procent afhankelijk van het toerisme. Ze willen daarom meegaan met de wens van de consument om luxer te overnachten, maar willen tegelijkertijd geen eiland voor de rijkelui worden. "En je kunt niet zomaar oordelen dat 3.000 euro voor een week veel geld is; ja, het is veel geld, maar de consument is best bereid veel te betalen als hij er ook maar veel voor terug krijgt. Het kan best zijn dat iets de helft goedkoper is, maar dat daar juist veel klachten over komen."

Voor een nachtje in een hotelkamer op Texel betaal al je gauw tussen de 500 en 1.000 euro, en vakantiehuisjes zijn zo voor een paar duizend euro te huur. Spooren kan hier zelf uiteraard weinig aan veranderen, maar probeert er wel enigszins invloed op uit te oefenen zodat ze niet te zeer uit de pas lopen als het gaat om prijs en kwaliteit. "Maar als ik het vergelijk met Zeeland en andere Waddeneilanden zie ik vergelijkbare ontwikkelingen. Daarentegen zie ik ook individuele situaties die onverantwoord zijn; dat je een prijs betaalt wat niet in lijn ligt met wat je krijgt. Wij spreken die ondernemers er op aan en als ze niets doen aan de prijzen, halen we ze van onze site zodat ze niet meer via ons kunnen verhuren."

Uit boekingen van de reiswebsite Booking.com blijkt dat Nederlanders dit weekend vooral naar kustplaatsen in eigen land hebben gezocht om daar de Paasdagen door te brengen. Ook Texel staat daar vanzelfsprekend bij. Cijfers konden door de site niet worden geleverd als het gaat om prijsstijgingen van de Texelse accommodaties van de afgelopen jaren. Directeur Frank Spooren van VVV Texel ziet wel dát de prijzen zijn gestegen. Dat komt volgens hem door drie dingen: inflatie, investeringen in accommodaties waar de prijs aan wordt aangepast en simpelweg marktmechanisme. "Wij zitten in een vrij luxe positie, aangezien er veel animo is om hier te verblijven. Dus zal een ondernemer ook eerder in de verleiding worden gebracht om iets te doen aan de prijs. De prijzen wijken overigens niet af van de landelijke tendens, al zijn er wel individuen die misbruik maken van de situatie."

Van andere besluiten is daarentegen afscheid genomen. Zo zal de Texel map-app, die aangaf waar het wel en niet druk is op Texel, niet terugkomen. "Na de herfstvakantie hebben we de app in de winterslaap gebracht", zegt Frank Spooren. "Hij ligt nog wel op de plank, maar heeft geen meerwaarde meer. Ik ben er van overtuigd dat mensen hem nu niet meer massaal gaan gebruiken, en dat is wel nodig: alleen de mensen die de app hebben gedownload worden meegenomen in de druktecijfers. We mogen niet zomaar elke telefoon volgen natuurlijk."

Hotels en bed en breakfasts

Spooren ziet dat vooral de vakantie- en bungalowparken het druk hebben dit Paasweekend. "Bij hotels en bed en breakfasts is het nog wat minder, al is niet heel vreemd in deze periode. Het zijn nu juist families en gezinnen die hier verblijven en zij gaan iets minder snel naar een hotel of bed en breakfast. Maar ik kan me voorstellen dat er ook vanuit coronaperspectief mensen zijn die nu nog even niet naar een bed en breakfast willen." Toch mogen de Texelse uitbaters niet klagen, vindt de directeur van VVV Texel. "Gelukkig hebben ook die segmenten hun aandeel, want we moeten eerlijk zijn: op Texel loopt het sinds februari vrij aardig door."