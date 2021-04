1 aprilgrappen: zo neem je iemand op anderhalve meter tóch in de maling

Het is 1 april en dus oppassen geblazen of iemand je vandaag een poets bakt. Maar met thuiswerken zijn er geen collega's om te foppen en van de mensen die je wel kunt zien moet je afstand bewaren in de coronatijd. Toch moet dat geen probleem zijn om vandaag een grapje met iemand uit te halen, aldus de feestwinkels. "Een nepdrol kun je ook op anderhalve meter afstand neerleggen."

Maar ook aan scheetkussens, neppe krasloten of nepsigaretten kan je veel plezier beleven deze 1 april. "Zolang je het goed voorbereidt kun je mensen ook in deze tijden genoeg foppen." Bijvoorbeeld door een zogenaamd 'graplot' te versturen, waarbij de ontvanger denkt 5.000 euro te hebben gewonnen met een kraslot, maar die mag ophalen 'aan het einde van de regenboog'.

Janneke Groskamp van feestwinkel Jan Monnikendam in Haarlem heeft genoeg ideeën voor 1 aprilgrappen die coronaproof kunnen worden uitgevoerd. "Jeukpoeder kan altijd. Of zeep, waar je vieze handen van krijgt, juist in coronatijd extra relevant omdat iedereen de hele tijd z'n handen aan het wassen is."

Rondom 1 april ziet Janneke vooral 'alles wat vies is' hard gaan, zoals nepdrollen en stinkzakjes. "Stinkbommen verkopen we niet meer, die waren gevaarlijk omdat er zwavel bij gebruikt werd. Nu verkopen we een soort zakjes die door middel van een chemische reactie ontploffen. Maar de stank is onverminderd niet te harden."

Mensen schrikken zich wild

Een medewerker van het Feestwinkeltje in Beverwijk moet even nadenken over 1 aprilgrappen in coronatijd, maar heeft er ook een paar. "Wij hebben van die kokers die lijken op chipsbussen. Daar zit geen chips in, maar een enorme slang. Mensen schrikken zich altijd helemaal wild als ze denken een chippie te pakken en er springt ineens een slang uit."

Om huisgenoten te foppen raadt het Feestwinkeltje smerige zuurtjes aan. "Die lijken dan op normale snoepjes, maar smaken naar sambal of knoflook. Altijd leuk!"