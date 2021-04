Leerlingen Amstelveen College zetten zich schrap voor eindexamens in coronatijd

Op het Amstelveen College zijn leerlingen en leraren al druk bezig om zich voor te bereiden op het examen dat in mei plaatsvindt. "Het is echt anders. We proberen wel de structuur van toetsen en dergelijke vast te houden. Maar de leerlingen worden op een andere manier voorbereid dit jaar", zegt Anna de Peuter, rector van het Amstelveen College. "De lessen zijn in feite allemaal doorgegaan. Maar de één heeft meer moeite met online lessen dan de ander. Je ziet gewoon dat daar verschillen tussen zijn."

Extra steun

En dus kunnen de leerlingen rekenen op meer begeleiding dan gebruikelijk. Prima zaak, vindt eindexamenleerling Dolf Mul. "Er zijn extra examentrainingen, maar ook bijlessen voor de vakken waar dat noodzakelijk voor is. En je kan ook bij je docent om meer hulp vragen."

Daarnaast zijn er vanuit de overheid 'ruimere mogelijkheden' voor scholieren om het examen af te leggen. Zo is het tweede tijdvak voor het centraal examen verlengd naar 10 dagen, krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen (2 in totaal). Tot slot mogen leerlingen één vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde.

Of de leerlingen van het Amstelveen College die extra mogelijkheden nodig hebben is afwachten. Ze bereiden zich nu zo goed mogelijk voor om grote achterstanden in te halen. Half juni worden de leerlingen gebeld met hopelijk het verlossende antwoord dat ze geslaagd zijn.