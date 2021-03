Met grote billboards worden automobilisten tot kalmte gemaand

Hilversum is klaar met hardrijders en andere verkeershufters. Daarom staan er verspreid door het hele dorp weer levensgrote billboards om automobilisten op te roepen hun verkeersgedrag aan te passen.

De verkeershufters zorgen al veel langer voor overlast. Onder meer door het centrum van Hilversum wordt vaak veel te hard gereden. Daarnaast zorgen de hard optrekkende auto's voor veel geluidsoverlast. Vooral een jaar geleden kwamen er veel klachten van buurtbewoners.

Hilversum wil het probleem nu oplossen, maar doet dat niet door overal flitspalen neer te zetten. Met levensgrote billboards verspreid door het hele dorp wordt het probleem aangekaart en worden automobilisten bijvoorbeeld opgeroepen om het gaspedaal niet te ver in te drukken.

Positieve manier

Verkeerswethouder Annette Wolthers (D66) noemt het een 'positieve manier'. Op de borden staat de slogan 'Rustig aan, we wonen hier allemaal'. Afgelopen jaar voerde Hilversum met dezelfde slogan ook al campagne.

Deze keer hebben scholieren met tekeningen op de borden ook mogen aangeven wat zij vinden dat er moet gebeuren tegen huftergedrag. "De campagne laat zien hoe omstanders huftergedrag in het verkeer ervaren en dat rustig rijgedrag wordt gewaardeerd. Dit keer betrekken we ook de basisscholen en sportverenigingen. Juist op deze plekken, waar vaak veel jonge kinderen zijn, is rustig rijgedrag heel belangrijk", vertelt Wolthers.

Twaalf plekken met veel klachten

Toch zijn de vrolijke borden niet het enige wat Hilversum de komende tijd doet. Er staan ook borden langs de weg en zijn er snelheidsdisplays door het hele dorp om automobilisten te laten zien hoe hard ze rijden. Op twaalf plekken waar de laatste tijd erg veel klachten waren over verkeershufters staan ook grote teksten op de weg gekalkt om automobilisten te vragen op te passen, niet te scheuren en niet te toeteren.

Automobilisten die de grote billboard en andere waarschuwingen links laten liggen, kunnen overigens wel rekenen op een bekeuring. De politie gaat de komende tijd strenger controleren.