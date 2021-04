Na overlast onderzoekt Natuurmonumenten betaald parkeren bij Beeckestijn

De boel gaat op de schop en boswachter Evelyne Blok verwacht dat gebruikers daar aan gaan meebetalen: "We zullen straks een bescheiden bijdrage vragen voor het gebruik van het parkeerterrein. Maar voor leden van Natuurmonumenten blijft het gratis hoor!"

Beeckestijn is één van de 50 drukst bezochte gebieden van Natuurmonumenten. "Natuurmonumenten heeft de tuinen en het bos in eigendom, het huis zelf is van Vereniging Hendrick de Keyser", legt boswachter Evelyne Blok uit. "We hebben de tuinen afgelopen jaren flink gerestaureerd en dat heeft erg veel geld gekost."

Ook het onderhoud is een kostbaar. "We vinden dat we daarvoor best een bijdrage mogen vragen aan gebruikers die geen lid zijn van Natuurmonumenten."

Schimmige zaken

De problemen die er zijn op het parkeerterrein maken sowieso dat er wat moet gebeuren. "Soms kunnen bezoekers van Beeckestijn hier geen parkeerplek vinden omdat er veel auto's staan van carpoolers. "Het terrein ligt aan de Rijksweg dicht bij de A9 en dat maakt het voor veel mensen een ideale parkeerplaats voor een dag terwijl zij met een collega verder reizen."

"Daarvoor hebben we het natuurlijk niet aangelegd. We hebben ook gemerkt dat er soms schimmige zaklen zich afspelen, tot incidenteel dealen aan toe en we hopen dat met het plaatsen van een slagboom en camera's dat tot het verleden zal behoren."

Parkeergeld

Voordat er wordt overgegaan tot het plaatsen van een slagboom laat Natuurmonumenten eerst een parkeeronderzoek uitvoeren tussen 2 en 19 april. Het onderzoek moet inzicht geven in wie gebruik maakt van het parkeerterrein, wanneer en op welke wijze. "En we willen weten hoe dat zal zijn als ze voor het parkeren moeten gaan betalen."

"Het zal gaan om een bescheiden bijdrage, we hoeven er niet rijk van te worden. En voor leden van Natuurmonumenten blijft het parkeren gratis."