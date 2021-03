Leden Noord-Hollandse MDMA-bende krijgen celstraffen van vier tot negen jaar

Vijf leden van een MDMA-bende, waaronder een Alkmaarder (45) en een Egmonder (31), zijn eergisteren door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot gevangenisstraffen van vier tot negen jaar. Op verschillende plaatsen in Noord-Holland hielden de mannen zich bezig met de grootschalige productie van synthetische drugs, zoals xtc-pillen.

Dat de leden voornamelijk handelden uit eigenbelang en het maken van winst, zonder daarbij stil te staan over de schadelijke gevolgen voor anderen en het milieu, neemt de rechter hen erg kwalijk. "Het is algemeen bekend dat het gebruik van synthetische drugs een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid vormt. Daarnaast schuilt in de productie van dergelijke harddrugs direct gevaar voor schade aan het milieu, veroorzaakt door de vele illegale dumpingen."

Alkmaarder R.K. (25) moet vier jaar gevangenisstraf uitzitten. Tegen hem was een jaar voorwaardelijk geëist, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

M.K. uit Egmond aan Zee krijgt een celstraf van acht jaar, conform de eis. Hij zou een vuurwapen in bezit hebben gehad en betrokken zijn geweest bij de brandstichting van een bedrijfsbus, gerelateerd aan MDMA-productie.

Bendeleider R.P. (59) uit Amstelveen kreeg een hogere straf opgelegd dan de oorspronkelijke eis. In plaats van zeven jaar, verdwijnt hij voor negen jaar achter de tralies. Tegen de 45-jarige Akmaarder L.S. viel de straf een jaar lager uit dan oorspronkelijk werd geëist, hij gaat voor zeven jaar de gevangenis in.

Ook bestaat er ontploffings- en brandgevaar bij het onprofessioneel opslaan en bewerken van diverse chemicaliën, stelt de rechter. "Niet alleen tegen de daadwerkelijke productie van synthetische drugs, maar ook tegen voorbereidingshandelingen daartoe, dient daarom krachtig te worden opgetreden."

Encrochatberichten

Het Team Criminele Inlichtingen kwam de bende op het spoor dankzij Encrochatberichten, die de Franse autoriteiten hebben onderschept in een groter strafrechtelijk onderzoek naar criminele activiteiten van het bedrijf EncroChat onder de naam '26Lemont'.

De leden spraken in de versleutelde berichten onder meer over de aankoop van bepaalde grondstoffen en chemicaliën, apparatuur en de productie. Er werd geschreven over ketels, branders, olie aftappen en 'krissen'.

2 miljoen xtc-pillen

Arrestatieteams deed invallen in verschillende drugslabaratoria in Heiloo, Akersloot en Amstelveen. Onder andere in een badkamer en een garagebox werden 176 liter PMK, een grondstof voor MDMA en 87 kilo natte MDMA-kristallen aangetroffen, goed voor de productie van zo'n twee miljoen xtc-pillen. Ook vond het team zo'n 1.350 liter aan restafval.

Verder werden er notitieblokken in beslag genomen met informatie over namen, afnemers, gemaakte kosten en geproduceerde hoeveelheden.