Avondklok gaat een uur later in: langer sporten en 's avonds doorwerken

Vanaf vanavond gaat de avondklok een uurtje later in. Niet om 21.00 uur, maar om 22.00 uur moet iedereen binnen zijn. Voor contactberoepen betekent dit dat ze een uurtje langer open kunnen zijn. Ook sportverenigingen zijn blij: op de velden komt er wat meer ruimte en er kan een extra sportles gedraaid worden.

NH Nieuws

Sportmasseur Edward Blackstone heeft een praktijk in Hoofddorp. Hij denkt er nog over na of hij tot later open blijft. "Ik denk eigenlijk wel dat ik dat ga doen, al is het tijdelijk." Sinds hij weer open mag loopt het storm. "Het is echt een gekkenhuis geweest. Ik heb in een maand het dubbele gedraaid van wat ik normaal doe." Al die extra massages gaan niet zonder slag of stoot. "Het is wel zwaar. Je merkt dat echt wel aan je armen. Dan werd ik 's ochtends wakker en dan dacht ik: zijn dit mijn armen die naast me liggen? Zo zwaar voelden ze aan."

Flinke inhaalslag Helemaal in het noorden van het provincie, op Texel, is kapster Cocky Penha klaar voor het extra uurtje dat haar kapsalon open mag zijn. "Tuurlijk doen we dat", zegt Cocky meteen. "We pakken alles mee, ook omdat we dat zo leuk vinden. Als het nodig is, maken we ook afspraken in de avond." Ze vraagt zich alleen af of dat uurtje extra echt nodig is. "We zijn nu al vier weken open en eigenlijk zijn we alweer bij." De eerste week nadat ze weer open mochten, hebben de zes kappers flink geknipt. "We begonnen om zeven uur en gingen door tot een uur of acht", vertelt Cocky. Hierdoor hebben ze een flinke inhaalslag gemaakt. Het was hard werken, maar zwaar vond Cocky het niet. "Je krijgt er zoveel energie van. Dat thuiszitten kostte juist alleen maar energie. Je hebt nu gewoon je leven weer terug en dat maakt gelukkig."

Niet alleen de contactberoepen profiteren van het extra uurtje, sporters kunnen vanaf vandaag ook een uur langer trainen. Dylan Nauta geeft met zijn bedrijf FitmetDylan buiten bootcamplessen en personal training in de omgeving van Alkmaar, Heiloo en Schoorl. "Doordat de avondklok met een uur verruimd is, kan ik nu ook een extra les geven", vertelt hij. "Na een les in de avond kan ik bijvoorbeeld ook nog personal training geven. Dat is nu wel makkelijker." Door het mooie weer ziet Dylan dat er weer meer mensen gaan sporten. "Maar natuurlijk ook omdat het gewoon gezond is", zegt hij. "Veel mensen willen 's avonds sporten, omdat dat vaak ook de enige mogelijkheid is. Dat dit nu tot 22.00 uur kan, is erg fijn."

Terug naar normaal "We kunnen terug naar het oude rooster", zegt bestuurslid Koert Hetterscheidt van voetbalvereniging BVC in Bloemendaal. De afgelopen weken was de avondklok vooral voor de teams met oudere spelers een probleem. "Die trainen wat later op de avond en die moesten om 20.30 al stoppen", legt hij uit. Hierdoor moest het trainingsrooster op de schop; er was niet genoeg ruimte om alle teams in te delen. "Onze selectieteams konden maar een keer per week trainen. Nu kunnen ze gewoon weer drie keer gaan trainen." De club is dus blij met de verruiming van de avondklok, maar ook met de maatregel dat sporters tot 27 jaar weer gewoon mogen sporten. "Zeker in de oudere teams, bijvoorbeeld onder 19, was dat een probleem. Dan mocht de ene helft wel en de andere helft niet. Nu hebben we daar geen last meer van. En nu alle teams weer gewoon kunnen trainen, voelt het als normaal."