De Peiling: Ik voel me als burger serieus genomen door mijn gemeente

Burgerparticipatie is democratie in optima forma; overheden betrekken hun burgers nauw bij besluiten. Of dat nou gaat om de aanleg van een speeltuin of een hele nieuwbouwwijk. Maar wat komt er in de praktijk terecht van die burgerparticipatie? Worden burgers écht serieus genomen, of mogen ze hun ideeën indienen en gaat dan de deur weer op slot?

De Peiling - Adobe Stock

Burgerparticipatie is één van de stokpaardjes van het stadsbestuur in Amsterdam. In het coalitieakkoord uit mei 2018 werd het officieel vastgelegd met de volgende woorden: 'Doel: 'Inwoners van Amsterdam grotere zeggenschap laten hebben over hun directe omgeving, gemeentelijke dienstverlening en de stad als geheel.' Wassen neus Bijna drie jaar later lijkt in Amsterdam weinig van die burgerparticipatie terechtgekomen. Volkstuinhouders werden compleet overvallen door een voorstel voor enorme huurverhogingen. Pas na een petitie met bijna dertigduizend handtekeningen ging de gemeente met de volkstuinhouders zelf aan tafel.





Bij de plannen voor de bouw van het nieuwe theater De Meervaart lijken omwonenden voor spek en bonen mee te doen. In Amsterdam zorgt de mogelijke komst van windturbines al maanden voor een hop wrevel tussen burgers en het Amsterdamse bestuur. Jan Schrijvers, oud-beleidsambtenaar van Binnenlandse Zaken en politicoloog, noemt het zelfs een wassen neus. "Als je wilt participeren, ga dan ook met de burgers tót en mét de besluitvorming het hele proces door. En ga niet zeggen: 'doei, bedankt voor de ideeën, we nemen het mee'." Zo kan het ook Maar niet overal loopt de burgerparticipatie in de soep: in Zandvoort wordt Boulevard Paulus Loot heringericht nadat bewoners daar volop over hebben meegepraat. De Peiling is benieuwd hoe dat in de rest van Noord-Holland gaat. Heb jij als burger wel eens meegepraat over belangrijke besluiten in de gemeente en voelde je je serieus genomen?