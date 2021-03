Fort Kijkduin ondergaat metamorfose: "Het was gewoon echt toe aan vernieuwing"

Fort Kijkduin in Huisduinen ziet er straks anders uit, er komt een nieuwe brug en de tegeltjes op het plein worden vervangen. "Zowel voor de werknemers als voor de bezoekers waren de tegeltjes een doorn in het oog. De tegels lieten los en het was gewoon echt toe aan vernieuwing", laat Sanne Koene, bedrijfsleider Fort Kijkduin Den Helder weten.

De oude brug van Fort Kijkduin in Huisduinen is gisteren vervangen door een splinternieuwe brug. Het fort werd in 1811 in opdracht van Napoleon Bonaparte gebouwd en de oude brug heeft sinds 1996 als toegang tot het fort gediend.

Niet alleen de brug werd vervangen, ook kwamen er nieuwe kozijnen en werd het plein flink opgeknapt. Een plein dat voorheen bestond uit een groot vlak met kleine tegeltjes, heeft nu plaats gemaakt voor een plein vol klinkertjes.

Nieuwe expositie

Het museum trekt de vernieuwingen rondom het fort verder door. Zo is er in het museum ook een nieuwe expositie te zien. "Je ervaart hoe het er aan toe ging bij de Slag bij Groote Keeten en je waant je onderdeel van het Engelse leger dat de Bataafse Republiek binnenviel in 1799", vertelt Koene aan Regio Noordkop. "Ook kun je mee wandelen met Napoleon en ontdek je hoe Fort Kijkduin door de jaren heen is veranderd."

In 2014 werd de droge gracht rondom het Fort al aangepakt. Ook staan er volgens Koene nog meer zaken op de planning: "We willen ook graag ons museum gaan vernieuwen en boven onze horeca en receptie."

Als het Fort weer bezoekers mag ontvangen, zullen de uitgevoerde werkzaamheden te bewonderen zijn. "Ik ben super trots. We hebben het eindelijk voor elkaar gekregen om het plein mooi te maken, een nieuwe brug te plaatsen, dat alles gewoon weer helemaal keurig is, zodat we straks onze bezoekers weer kunnen ontvangen", aldus Koene.

Hieronder zie je in een video van mediapartner Regio Noordkop hoe het ford eruit komt te zien: