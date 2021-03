Dirk post hele nacht bij schuurtje om vandalen te betrappen: 'Ze stelen alles'

De 79-jarige Dirk Reijne heeft er een lange nacht opzitten. Hij huurt een terrein bij het Guisveld in Wormerveer met een schuurtje en een stal, waar al zes keer zijn spullen 's nachts zijn vernield . Afgelopen nacht heeft Dirk daarom de wacht gehouden om de daders te kunnen betrappen.

Helaas heeft Dirk vannacht niemand gezien, vertelt hij op NH radio. "Het was mooi geweest als ik ze had kunnen betrappen."



Afgelopen weekend hebben vandalen ramen ingegooid, zijn schuur overhoop gehaald en de banden van zijn opgeknapte tractor lek gestoken. Nadat NH Nieuws maandag daar verslag van had gedaan bleek de schuur dinsdagochtend opnieuw vernield te zijn.



"Het is een nieuwe hobby van de jeugd, denk ik. Ze geven corona de schuld, maar volgens mij is het gewoon verveling", vertelt Dirk.



