Brouwerij brengt ode aan Cruijff door bier met gras uit de Arena

Het nieuwste bier van de Amsterdamse brouwerij Poesiat & Kater heeft wel een erg bijzonder ingrediënt: gras. En niet zomaar wat gras, het gras komt van de grasmat in de Johan Cruijff Arena. "Het is ons veertiende 'Muuke' biertje. Als Amsterdamse brouwerij moesten we iets doen met de magische speler", vertelt hoofdbrouwer Julian Alvarez op NH Radio .

Het 'Muuke pale ale'-biertje van de brouwerij krijgt steeds een nieuwe variant. "We zijn vier jaar geleden hiermee begonnen en nu zitten we op editie nummer veertien", legt Julian Alvarez uit. De brouwerij wilde dit biertje opdragen aan de legendarische nummer veertien Johan Cruijff.

Ze moesten wel goed nadenken hoe ze deze ode konden brengen. "Het is lastig om iets met de naam van Cruijff te doen. Maar omdat de Johan Cruijff ArenA dicht was, kregen we het idee om op deze manier het stadion weer naar de supporters te brengen."

Gram gras per liter

In het biertje proef je de smaak van het versgemaaide gras van de ArenA. "Er zit één gram gras per liter in het bier. Dat is best veel." Het gras is tijdens het kookproces aan het bier toegevoegd. "Het is een beetje hetzelfde zoals we hop gebruiken. Aan het eind van het kookproces, koken we het gras nog een minuutje mee."

Dit bier is een eenmalige actie, daarom is er 4.000 liter gebrouwen. Aan de hoeveelheid gras ligt dat in ieder geval niet. "Je zou verbaasd zijn hoeveel gras we kregen. Er is gras genoeg." Julian Alvarez is zelf wel fan van dit nieuwste biertje. "Ik heb er gisteren 16 gedronken", zegt hij lachend. "Nee hoor, niet echt."