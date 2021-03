Vier auto's beschadigd door fikse autobrand, politie onderzoekt brandstichting

Een autobrand heeft vannacht meerdere voertuigen flink beschadigd op de Olieslagerslaan in Beverwijk. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en verricht vanmorgen een forensisch onderzoek uit op de plek van de brand.

De brandweer kreeg rond 2.45 uur een melding van een autobrand, waarna met meerdere bluswagens werd uitgerukt. Toen de brandweer aankwam in de Olieslagerslaan sloegen de vlammen fel uit de auto's en was er veel rook. De politie heeft tijdelijk de omgeving afgezet, zodat de brandweer de ruimte had om het vuur te doven.



Twee auto's zijn volledig uitgebrand en waren niet meer te redden. Na het blussen bleek dat nog twee andere wagens ook waren beschadigd door het vuur.

De politie houdt rekening met brandstichting en doet woensdagochtend een sporenonderzoek rondom de auto's. De plek van de brand is tot die tijd afgezet met lint