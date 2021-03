Jeugdtrainer SC 't Gooi op non-actief na grensoverschrijdend gedrag

HILVERSUM - SC 't Gooi heeft onlangs een jeugdtrainer op non-actief gesteld na een melding van grensoverschrijdend gedrag bij een damesteam. De Hilversumse club stelde na de tip een onderzoek in met het Instituut Sportrechtspraak (ISR) en de KNVB. "Nadat we aan bewijsmateriaal waren gekomen, hebben we de trainer op non-actief gesteld", vertelt voorzitter Jolanda Osendarp aan NH Nieuws.

De club moest bewijsmateriaal verzamelen om er een zaak van te maken. Osendarp: "De dames in kwestie hebben zelf uiteindelijk contact met ons opgenomen. Op dit moment zijn de politie en het ISR met het onderzoek bezig."

Twee vertrouwenspersonen hebben zich over het dameselftal ontfermd, zodat de meisjes goede nazorg kunnen krijgen. "De meiden kunnen lekker blijven trainen om hun hoofd leeg te maken. We proberen ze genoeg handvatten te bieden om erover te kunnen praten. Het welzijn van spelers en speelsters hebben we hoog in het vaandel staan, dus we proberen ze er zo goed mogelijk doorheen te helpen", licht Osendarp toe.

Goede weg

De meiden krijgen training van een vertrouwenspersoon, die ook trainer is. "Hij heeft het gelijk goed opgepakt. Hij vond het wel zwaar om te doen, maar hij is erg blij dat de speelsters weer kunnen genieten van het voetbal. We denken dat we de goede weg zijn ingeslagen", aldus Osendarp.

Lopende het onderzoek blijft de trainer op non-actief.