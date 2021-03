☀ Geniet nog maar even, na vandaag zijn de lentetemperaturen weer verdwenen

Ook aan de kust bij IJmuiden was het genieten. Strandstoel uit, ijsje erbij. Of misschien wel een bakje kibbeling:

Buiten was het ook goed te merken dat mensen ervan genoten. Het Vondelpark in Amsterdam stroomde vol en er kon op een gegeven moment niemand meer bij .

Gisteren was het ook al volop lente, met temperaturen 'van de buitencategorie', zo zegt NH-weerman Jan Visser. "Zaandam was iets boven de 23 graden. Dat is een evenaring van het maandrecord. Op 31 maart 2017 is het net zo warm."

Vandaag kan er dus nog een extra schepje bovenop die temperatuur komen. "De verwennerij is nog niet voorbij", aldus Visser. "We krijgen vandaag veel zon en middagtemperaturen die waarschijnlijk nog een fractie hoger zullen uitkomen. In de middag kan wat zeewind in de kustgebieden enige afkoeling brengen. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten."

Later op de dag komt er ook wat meer sluierbewolking de provincie binnenzetten. De dag erna is het voorlopig even gedaan met de lentepret. "Dan wordt het een graad of 11 op Texel en dan waarschijnlijk nog zo'n 15, misschien 16 in 't Gooi."

De dag erna, vrijdag, zakt de temperatuur verder in, verwacht Visser. "Vrijdag blijft het wel droog met geregeld zon, maar dan is het niet warmer dan een graad of 10."