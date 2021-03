Twee aanhoudingen in onderzoek naar doodgeschoten 'Lau' uit Assendelft

De politie heeft twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 22-jarige Lauranio Bronne uit Assendelft. Zijn lichaam werd op vrijdag 12 maart in het water bij de Nico Broekhuysenweg in Amsterdam Nieuw-West aangetroffen.

De politie hield vandaag in Amsterdam een 28-jarige Amsterdammer aan. In Assendelft werd een 20-jarige man uit Zaanstad opgepakt. Zij zitten in alle beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer vermoedelijk in de nacht van donderdag op vrijdag om het leven moet zijn gebracht. De politie denkt dat hij niet is doodgeschoten op de plek waar hij is gevonden. Voor zover nu bekend is hij voor het laatst in Assendelft gezien aan het begin van de nacht.

De recherche is bezig met het in kaart brengen van het leven van het slachtoffer. Mensen die meer informatie hebben worden verzocht contact op te nemen met de politie.