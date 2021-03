De Kop krijgt weer kleur: "De narcissen schieten de grond uit"

"Mijn grote passie is narcissen telen en veredelen. Ik maak nieuwe soorten en dit is het veldje waar ik verzamel en doorteel", vertelt Van der Veek bij zijn proeftuin, waar zo'n 1.000 soorten narcissen staan. "Ik vind het een hele mooi bloembol, hij vraagt niet teveel. Ik ben gerust ook dol op krokussen, maar de narcis, dat is mijn bloem."

De liefde voor de bloem heeft hij niet van een vreemde: zijn vader was ook al een groot verzamelaar. "Hij had zelfs zo'n 2.635 soorten op naam en nog eens 1.000 zaailingen. Niet veel mensen weten niet eens dat er zoveel soorten zijn. Mijn vader was echt verslaafd aan de narcissen", zegt Van der Veek.

Zonnetje

Het zonnetje scheen gisteren al lekker en ook vandaag wordt het een prachtige dag, als de voorspellingen uitkomen. "Het was even wachten, want het was koud. Anders kan je in maart al wel flink in de bloemen zitten, nu is het al bijna april. Nu zo'n dag als deze, je ziet het letterlijk groeien. Ik had maandagochtend even een rondje gedaan en ik verbaas me hoe hard het is gegaan."