Jong Oranje naar kwartfinale EK

Na een moeilijk begin was Jong Oranje de betere ploeg. De mannen van Erwin van der Looi kregen kansen en in de 42e minuut was het eindelijk raak. AZ'er Dani de Wit ronde beheerst af na een mooie pass van Cody Gakpo.

Smaakmaker Cody Gakpo maakte er in de 58e minuut 3-0 van via een heerlijk afstandsschot. Jong Hongarije deed even later wat terug. Na hands van Sven Botman in de zestien was het de Hongaar Bendegúz Bolla die de penalty wist te maken. In de 70e minuut was het wederom Gakpo die de 4-1 binnentikte. Via een rake kopbal van oud-Ajacied Sven Botman en een goede actie van Ajacied Brian Brobbey kwam de eindstand van 6-1 op het scorebord.

Opstelling Jong Oranje: Scherpen, Teze (Zeefuik/46), Schuurs, Botman, Bakker (Malacia/46), Harroui, Kadioglu (Ekkelenkamp/82), De Wit, Gakpo (Dilrosun/82); Kluivert(Brobbey/46), Boadu

Opstelling Jong Hongarije: Bese, Mocsi, Bolla, Varju, Huszti (Deutsch/52), Hinora (Csonka/53), Mezei, Kata, Bukta, Skribek (Szendrei/53), Bárány (Bíro/63)