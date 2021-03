Definitief geen publiek bij KNVB bekerfinale

Op de persconferentie van 23 maart liet minister De Jonge nog weten de optie open te houden om nog met publiek te spelen. Inmiddels is dus duidelijk dat dat niet kan na overleg tussen diverse betrokken partijen.

De bekefinale naar een latere datum verplaatsen is ook geen optie gezien het drukke speelschema en het EK dat op 11 juni begint.

"Vorig jaar kon de bekerfinale niet worden gespeeld, dit jaar moeten we dat zonder publiek doen. Dat is stevig balen, want niets is zo sfeervol als twee cupfighters die voluit voor deze grote prijs gaan, aangemoedigd door hun aanhang. Helaas moeten we daar nog een jaar op wachten. Wel zien we mogelijkheden dat het publiek binnenkort weer in de stadions kan, maar voor de bekerfinale komt dit helaas te laat", laat directeur betaald voetbal Eric Gudde weten.