Snel een paar zonnestralen meepikken: donderdag is het weer over

IJMUIDEN - Het zijn twee prachtige dagen waarmee maart afscheid neemt van 2021. Als april donderdag om de hoek komt kijken, is het afgelopen met de hoge temperaturen. Veel mensen genieten daarom vandaag extra van het mooie weer, zoals op het strand van IJmuiden.

Voor het eerst sinds tijden wordt de lucht van zonnebrand weer vermengd met kibbeling. Eindelijk weer eens een kind dat aan een ijsje likt, het doet naar meer verlangen. "Voor mij mag het tot oktober zo blijven", zegt de uitbater van de viskar, die tot zijn genoegen de strandhuisjes ziet worden geplaatst. "Dat is altijd een goed teken. Dan weet je dat het voorjaar is. Helaas is het snel gedaan met de hoge temperatuur. Dat merk je aan de mensen, iedereen wil snel een paar zonnestralen mee pikken."

De terrassen blijven uiteraard dicht, maar net daar buiten in het zand genieten mensen van rosé in plastic glazen. Een vrouw verontschuldigt zich: "Ik ben geen alcoholiste hoor: alleen als het mooi weer is.."