Coronadrukte op intensive care Tergooi neemt toe: bijna alle bedden bezet

HILVERSUM - De toenemende coronacijfers zorgen voor meer drukte in de ziekenhuizen van Tergooi. Vooral op de intensive care is de situatie de afgelopen tijd alarmerender geworden: van de negen bedden zijn er nu acht bezet met coronapatiënten. Dat vertelt ziekenhuiswoordvoerder Wencke Fassbender.

Het Tergooiziekenhuis heeft op de intensive care normaal gesproken vijf bedden voor coronapatiënten. Een paar weken geleden lagen die bedden niet vol, maar de toenemende besmettingscijfers veranderen de zaak. En dat is zorgelijk, zo stelt het ziekenhuis. "Omdat het ook in andere ziekenhuizen drukker wordt, hebben we regionaal afgeproken dat Tergooi negen intensive care-bedden reserveert voor coronapatiënten. Dat er al acht vol liggen, geeft wel aan hoe hoog de druk is", vertelt Fassbender.

Het ziekenhuis bevestigt dat het overplaatsen van coronapatiënten naar andere ziekenhuizen ook in 't Gooi aan de orde is. "Niet op dit moment, maar het gebeurt zeker."

Corona-afdeling wat leger

Waar de druk op de intensive care toeneemt, is het op de 'normale' corona-afdeling van het ziekenhuis juist wat rustiger. "Daar liggen nu dertien patiënten en dat is juist wat minder dan de afgelopen weken", vertelt Fassbender. Toch betekent dat niet dat er geen zorgen zijn. "Hoe het de komende weken gaat, durven we niet te voorspellen. Vast staat wel dat een toename van besmettingscijfers meestal pas twee weken later in het ziekenhuis te zien is."

De toenemende coronadrukte heeft gevolgen voor de andere zorg. "Bestaande afspraken voor niet-spoedeisende operaties proberen we zo goed als het gaat door te laten gaan, maar we plannen veel minder nieuwe operaties in", vertelt Fassbender. "Dat is natuurlijk voor patiënten die eigenlijk zitten te wachten heel vervelend. Spoed- en kankerzorg gaat vanzelfsprekend ook gewoon door. Datzelfde geldt voor zogenoemde semi-spoedoperaties, operaties die binnen zes weken plaats moeten vinden. Daar doen we ons uiterste best voor."

Toenemende coronabesmettingen

Anders dan de laatste weken, waarin het aantal nieuwe coronabesmettingen in 't Gooi betrekkelijk meeviel, is er nu weer een flinke stijging te zien. De afgelopen week waren er een kwart meer nieuwe besmettingen dan de week ervoor.