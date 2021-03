Ziekenhuizen onveranderd druk: "Zou kunnen dat maatregelen verscherpt moeten worden"

NOORD-HOLLAND - Ziekenhuizen in de provincie hebben het nog steeds aanhoudend druk met de zorg aan coronapatiënten. Al weken is de druk op de verpleegafdelingen en IC's hoog en die druk lijkt voorlopig nog niet af te nemen, zeggen ziekenhuizen tegen NH Nieuws. "We bereiden ons nog steeds voor op code zwart."

"Alle wijzers in het rood." Zo kopte het RIVM vandaag hun wekelijkse overzicht van de besmettingscijfers. Voor de zevende week op rij zijn die landelijk toegenomen. En in onze regio is dat ook te merken. Op sommige plekken is zelfs sprake van meer dan een verdubbeling.

Ook al kunnen besmettingen niet direct tot meer ziekenhuisopnames leiden, zien de ziekenhuizen ook nog steeds evenveel patiënten binnenkomen als de afgelopen weken. Het neemt weliswaar niet toe, maar het zorgt er wel voor dat de druk de afgelopen tijd constant hoog blijft. "We hebben het een aantal weken al stabiel druk. Er liggen momenteel 25 patiënten op de kliniek, 9 op de IC. Vorige week waren het ook rond die aantallen", zegt woordvoerder Marjolein Beijne van de Dijklander Ziekenhuizen in Hoorn en Purmerend.

Maximale capaciteit

"Dit is niet alarmerend, wel vervelend dat het zo hoog blijft", zegt Rinske de Wit van de Noordwest Ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder. Ook daar zien ze een stabiel hoog beeld in de opnamecijfers. "Maar het is nog niet de maximale capaciteit zoals we die eerder hebben gehad."

In de ziekenhuizen van Tergooi in Hilversum en Blaricum is dat juist wel het geval. "We hebben regionaal afgesproken dat we negen IC-bedden vrij hebben voor coronapatiënten. Daarvan zijn er nu acht bezet. Dat is zorgelijk en betekent dat we aan onze max zitten", zegt woordvoerder Wencke Fassbender.

Overplaatsen

Door de aanhoudende drukte in de ziekenhuizen, moeten ook dagelijks mensen worden overplaatst naar andere ziekenhuizen in het land. Vaak is dat dan niet naar een ziekenhuis elders in de provincie, omdat het daar ook al druk is. "Er is een grotere kans dat ze naar Utrecht gaan, of naar Groningen of Maastricht. Net waar er plek is", zegt Beijne namens de Dijklander Ziekenhuizen. "Het is heel vervelend. Het zal je moedertje maar zijn die naar Maastricht moet."

