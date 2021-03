Sponsorloop dit jaar geen dag, maar een hele maand: '40mm mei wandelmaand'

VENHUIZEN - Geen sponsorloop van een dag, maar de hele maand mei kunnen wandelen voor het goede doel. Dat is de insteek van de 40mm dit jaar. De wandeltocht kon in 2020 vanwege corona niet doorgaan. Dit jaar kunnen de deelnemers met een speciale app in hun eigen tijd en op afstand, de maximaal veertig kilometer volbrengen.

40mm wandelaars op de dijk - Chantal Dijkstra

Er werd afgelopen jaar -ondanks corona- 57.750 euro opgehaald voor het goede doel. Dit bedrag werd verdeeld onder 76 goede doelen in ontwikkelingslanden. De sponsorloop kan dit jaar ook niet in de originele vorm doorgaan, maar de organisatie heeft een alternatief bedacht. Hierdoor kunnen deelnemers tóch lopen voor het goede doel. Groter bereik Het plan is om dit jaar een virtuele wandeltocht te organiseren, waarbij de deelnemers zelf kunnen bepalen wanneer en welke afstand ze lopen. "De hele maand mei wordt omgedoopt tot '40mm mei wandelmaand'", aldus Chantal Dijkstra van de organisatie. "Een totaal nieuwe opzet, maar wel passend voor deze tijd." Vanaf morgen, donderdag 1 april, kan iedereen zich inschrijven voor de 40mm op de website van de organisatie. Door een speciale app te downloaden kunnen de deelnemers én de organisatie bijhouden hoeveel er voor het goede doel gelopen wordt. "Normaal gesproken stippelen we een hele route uit die de deelnemers wandelen, maar dat kan dit jaar niet", zegt Chantal. "Nu kunnen de deelnemers zelf bepalen waar ze lopen. Zo kan het dus zijn dat je zelf in West-Friesland een route loopt, maar je bijvoorbeeld een oom of tante via de app uitnodigt om te lopen die niet in de regio woont."

Quote "Het wordt nu ook voor dertigplussers interessanter om te lopen, aangezien het geen vaste dag is" chantal dijkstra, organisatie 40mm

Daarnaast wordt het ook voor andere doelgroepen interessant om deel te nemen aan de 40mm, denkt Dijkstra. "Dat is het leuke aan dit concept. Doordat iedereen dit jaar zelf kan bepalen waar en wanneer ze lopen, kan het zijn dat bijvoorbeeld dertigplussers eerder besluiten om mee te doen. Ik heb zelf een aantal vriendinnen met een jong gezin. Dan is het soms moeilijk om op één dag af te spreken. Nu kunnen ze zelf bepalen wanneer ze lopen." Bijna 100.000 deelnemers De 40mm, voluit de 40.000 meters mars, wordt sinds 1974 georganiseerd in Venhuizen en vindt altijd plaats op de zaterdag na Hemelvaart. Tijdens deze sponsorloop wordt geld ingezameld voor goede doelen in ontwikkelingslanden. Met behulp van West-Friezen in deze landen worden projecten opgezet en wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van zorg en onderwijs, en de bestrijding van honger en armoede. In de afgelopen 47 jaar zijn er door de deelnemers al heel wat kilometers gelopen. De teller staat na de laatste editie van vorig jaar op bijna 3.000.000 kilometer voor het goede doel. Deze afstand werd door meer dan 99.000 lopers behaald. Het kan dus zomaar zijn dat de editie van dit jaar de 100.000ste deelnemer mag verwelkomen. Chantal Dijkstra, duidelijk verrast door deze aankomende mijlpaal: "Dat wist ik nog niet, want ik zit pas sinds kort bij de organisatie. Desondanks zou het natuurlijk superleuk zijn als we dit jaar de 100.000ste deelnemer kunnen verwelkomen. Misschien dat we diegene nog iets speciaals kunnen geven."