Elf coronadoden te betreuren, aantal besmettingen nog steeds hoog

ZAANSTREEK-WATERLAND - De afgelopen week zijn er in de regio 1.224 mensen positief getest op corona. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Elf mensen overleden aan de gevolgen van het virus. In de regio is het risiconiveau ‘zeer ernstig’ onverminderd van toepassing.

In de gemeente Edam-Volendam zijn naar verhouding de meeste coronabesmettingen geconstateerd. Per 100.000 inwoners zijn daar de afgelopen week 674 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar 244 geregistreerde coronabesmettingen bij zijn gekomen.

In de gemeente Oostzaan zien de cijfers er beter uit. Daar zijn per 100.000 inwoners 154 mensen positief getest. Omdat het een kleine gemeente is, betekent dat in de praktijk slechts 15 geregistreerde besmettingen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: