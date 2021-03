Kinderen van koorschool Haarlem openen VN-conferentie samen met Nederlands Militair Orkest

HAARLEM - Veertig kinderen van Koorschool Haarlem hebben gisteren met de clip “Call for Peace” een conferentie van de Verenigde Naties geopend. Deze conferentie vond plaats in New York en was samen met Nederland georganiseerd om het driejarig jubileum te vieren van Action for Peacekeeping (A4P). Dat is een initiatief ter bevordering van de vrede.

Kinderkoor Koorschool Haarlem voor vredespaleis

De clip voor de VN hebben ze samen gemaakt met het Nederlands Militair Orkest. Eigenlijk zou het koor vorig voorjaar naar de Verenigde Staten gaan om daar op te treden voor oorlogsveteranen ter ere van 75 jaar bevrijding en het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties. Helaas ging die reis tot grote teleurstelling van de leerlingen niet door vanwege corona. Daarom mochten deze leerlingen, in de leeftijd van acht tot twaalf jaar, samen met het militair orkest nu deze videoclip maken. Wereldleiders en premier Rutte De video werd gisteren bij het begin van de conferentie getoond, waar vele wereldleiders en onze premier Rutte digitaal bij aanwezig waren. De kinderen kregen zelf pas vanochtend het resultaat te zien, omdat de opening van de conferentie na schooltijd in Nederland viel. Volgens Lalita de Goederen, woordvoerder van koorschool Haarlem, waren ze erg onder de indruk van de video. "Ze waren er gewoon stil van en zaten geobsedeerd naar de video te kijken." Bekijk hieronder de videoclip via het YouTube kanaal van Koorschool Haarlem:

Het lied in de videoclip is speciaal gecomponeerd voor de opening van de vredesconferentie van de Verenigde Naties door de componisten Jasper Staps en Thomas Welvaadt. De tekst is gebaseerd op een gedicht van Kristin Hromowyk.

Action for Peacekeeping (A4P) Action for Peacekeeping is een initiatief van António Guterres, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, om samen met de lidstaten van de VN ervoor te zorgen dat de vredeshandhaving gemoderniseerd, verstevigd en vernieuwd wordt. De A4P werd in 2018 onder het voorzitterschap van het Koninkrijk der Nederlanden in de VN Veiligheidsraad aangenomen.