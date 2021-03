Kwart meer nieuwe Gooise coronabesmettingen, vooral flinke stijging Weesp

'T GOOI - Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus steeg afgelopen week flink: er zijn een kwart meer nieuwe besmettingen dan vorige week. De stijging is vooral in Weesp te zien, daar neemt het aantal nieuwe besmettingen met de helft toe. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen lag in Weesp afgelopen week verreweg het hoogst van de regio. Met 410,4 positieve tests per 100.000 inwoners kleurt Weesp rood op de regionale kaart. Al met al zijn er 81 nieuwe coronabesmettingen in de stad. Een week geleden waren er nog 54 nieuwe besmettingen.

Het is voor de tweede achtereenvolgende week dat het aantal nieuwe besmettingen in Weesp zo hard stijgt. Opvallend, want tijdens de eerste golf werd de stad ook al hard geraakt.

Na Weesp steeg het aantal nieuwe besmettingen afgelopen week ook in Wijdemeren en Huizen hard. Per 100.000 inwoners zijn in die gemeenten de afgelopen week respectievelijk 242,2 en 273,8 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar afgelopen week 59 en 113 personen positief zijn getest op corona. Voor Wijdemeren betekent dat twee derde meer dan vorige week, voor Huizen zo'n veertig procent.

Hilversum heeft minste besmettingen

Hilversum heeft van de hele regio het laagste aantal besmettingen. In het dorp werden de afgelopen week per 100.000 inwoners 153 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er de afgelopen week 139 personen positief zijn getest op corona. Dat waren vorige week nog 131 mensen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: