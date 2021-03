Tuinteam Floradorp zoekt geschikte nieuwe plek: "Toe stadsdeel, help ons!"

AMSTERDAM - De mannen en vrouwen van stichting Flora4Life staan binnenkort op straat. De keet aan de Klimopweg moet weg. Dat wisten ze ook al, maar nu liggen ze in de clinch met de gemeente over een nieuwe plek. Flora4Life heeft een hele lijst van geschikte plekken, waar het stadsdeel het niet mee eens is. Het stadsdeel stelt het Augustinushuis voor, maar dat ziet de stichting juist weer niet zitten.

De patstelling geldt niet alleen voor Flora4Life, maar ook voor stichting Flora Kokjes en On&Backstage. Deze drie stichtingen moeten vanaf augustus op zoek naar een nieuwe stek, maar welke? Flora4Life knapt per jaar 500 tuinen op in het stadsdeel. "We helpen oude mensies", vertelt coördinator Patrick van Bronswijk.

Ook leggen ze wel eens een laminaatvloertje, of doen ze een boodschap. Verder delen ze met de Flora Kokjes wekelijks 150 voedselpakketten uit aan arme mensen uit de buurt, die net niet bij de voedselbank terecht kunnen. De Flora Kokjes organiseren ook een paar keer per week huiswerkbegeleiding en dagbesteding voor kinderen tussen 4 en 16 jaar uit Floradorp.

Lastig te combineren

Beide stichtingen beheren veel gereedschap en spullen en zeggen niet gebaat te zijn bij een plekje in het Augustinushuis. Het is de locatie waar het stadsdeel graag van wil dat de stichtingen daar hun intrek nemen. Het Augustinushuis herbergt 13 andere kleine groeperingen, en volgens Van Bronswijk zijn die groepen lastig te combineren. "Want stel nou, ze verhuren de grote zaal een keertje, dan kan ik meteen niet meer bij mijn gereedschap."

Binnenkort gaan de partijen weer met elkaar om de tafel.