De zon schijnt, dus eindelijk weer varen: drukte in jachthavens

AMSTERDAM - Een zonnetje en stijgende temperaturen zorgen voor koortsachtige drukte in veel jachthavens. Zeker met een paar mooie dagen in het vooruitzicht willen veel watersporters zo snel mogelijk hun bootje het water in hebben om alvast een stukje te kunnen varen en de start van het vaarseizoen in te luiden.

"Het gaat beginnen", roept een fietser, met een feestelijk gezicht en een zonnebril, die het hek binnenrijdt van watersportvereniging de Schinkel. "Ik kreeg bericht dat mijn bootje te water gelaten gaat worden en dus kom ik even proefvaren op De Nieuwe Meer." Hij vertrekt even later weer een beetje teleurgesteld. Aan het eind van de dag is hij pas aan de beurt. "Ik heb alles klaar gelegd en de accu vast aangesloten. Ik kom morgen weer terug", zegt hij.

Pechvogels

Niet iedereen heeft dus mazzel. Sommige boten liggen achter in de loods. Die eigenaren moeten nog even geduld hebben. "Ik ben nog niet aan de beurt, waarschijnlijk eind van de week of volgende week. Eerst moeten die grote jongens eruit gehaald worden en dan kan ik er pas uit."

Op de vraag met wat voor blik hij dan naar de zon kijkt, antwoordt hij lachend: "Jaloers natuurlijk, ik had er nu ook wel in willen liggen." Het blijft maar een paar dagen warm, dus deze pechvogel kan pas gaan varen als de temperaturen weer dalen.

Laatste likje verf

Aan een andere steiger wordt nog hard gewerkt. "Ja, er moet wel wat gebeuren natuurlijk", zegt de eigenaar van een Maaskruiser, die met een rollertje zijn dek zorgvuldig in de witte lak zet. Maar er wordt niet alleen maar geschilderd, de schilder hoopt ook zeker van het mooie weer te gaan genieten. Op de vraag of hij daar de hele winter naar uitgekeken heeft, voegt hij een beetje snibbig toe dat hij daar geen tijd voor gehad heeft, omdat hij de hele winter geklust heeft.