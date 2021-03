Nationaal Comité Veteranendag distantieert zich van 'al dan niet zelfbenoemde veteranen'

AMSTERDAM - Het Nationaal Comité Veteranendag heeft zich in een Facebookpost gedistantieerd van de groep demonstranten die zich afgelopen zondag op het Museumplein identificeerden als veteranen. Ook werd de term 'Nationale Veteranendag' genoemd bij de demonstratie en daar neemt het comité afstand van.

"Bij de zondag-demonstraties tegen de coronamaatregelen op het Museumplein in Amsterdam komen herhaaldelijk - al dan niet zelfbenoemde - veteranen in beeld", valt op Facebook te lezen. Bij het protest was een groep demonstranten die legerkleding en baretten droegen.

'Niets te maken met Veteranendag'

"Afgelopen zondag presenteerden zich enkele daarvan onder de kop 'Nationale Veteranendag'. Het Nationaal Comité Veteranendag hecht eraan te benadrukken dat deze titel niets te maken heeft met de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag in Den Haag, de dag waarop we onze erkenning en waardering tonen voor alle veteranen."

Al eerder distantieerde het Veteranenplatform zich van de demonstraties.