Oud-gevangenisdirecteur Douw schrijft boek: "Kan mensen los zien van hun delict"

NOORD-HOLLAND - Frans Douw is 40 jaar lang directeur geweest van verschillende gevangenissen, waaronder in de gevangenis in Heerhugowaard en de Bijlmerbajes. Over die jaren heeft hij een boek geschreven. In zijn boek 'Het zijn mensen' pleit hij voor menswaardige detentie.

Hij ziet niet alleen de gedetineerden als mensen. "Het zijn allemaal mensen: gedetineerden, personeel, slachtoffers en nabestaanden", vertelt Frans Douw op NH Radio. "De grens tussen 'gewoon' zijn, zoals ze dat noemen, en crimineel is heel smal. Het zou iedereen kunnen overkomen."

Aan het begin van het boek gaat het over zijn jeugd. Douw werd van verschillende scholen gestuurd, stal fietsen en ging met ruigere types om. "Ik vond die wereld fascinerend, het lukte mij ook goed om mijn plek erin te vinden", vertelt hij. "Ik had van huis uit een stevige basis." Juist omdat het zo anders was dan thuis sprak het Douw aan. "Ik was nieuwsgierig en had een gevoeligheid voor alles wat anders was."

Toch werd Douw gevangenisdirecteur en bleef hij op het rechte pad. "Er was wel kans op dat ik de andere kant op ging. Mijn vader dacht wel dat het een grote kans was", vertelt hij. "De kans was denk ik groter dan ik zelf dacht."