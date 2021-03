Vandalen houden huis: al voor de zesde keer kan Dirk Reijne puinruimen

WORMERVEER - Veel treuriger wordt het niet. De stal en schuur van de 79-jarige Dirk Reijne is nu al voor de zesde keer het doelwit van vandalen. Er zijn ramen ingegooid, zijn schuur is overhoop gehaald en de banden van zijn net opgeknapte tractor zijn lek gestoken. "Als ik ze bezig zie denk ik dat ik hun benen breek. Het mag niet, maar ik denk dat ik daartoe in staat ben."

Toen Reijne aankwam bij zijn gehuurde terrein bij het Guisveld, vlakbij station Wormerveer, zag hij het direct. Alle deuren stonden open. "Het is een schandaal hoe ze hier alles overhoop hebben getrokken. De laden zijn eruit getrokken en alles ligt op de grond."

Kleine voetstappen

Eerder waren er niet alleen vandalen maar ook dieven op zijn terrein. Neem de boot die er nu ligt: "Dit is de vierde", zegt Reijne. "Ze hebben er in het verleden al drie meegenomen." Aangifte doen hielp hem toen niet verder. Hij vermoedt dat het nu om jeugd gaat, ook door een paar kleine voetstappen die zijn achtergebleven in de modder. Daarnaast: "Je gaat als volwassene niet de boel ondersteboven keren en niks meenemen, want ik mis niks."

Niet alleen bij het Guisveld zijn problemen. Een stuk verderop bij de velden en eilanden boven Wormer lieten feestgangers vorige week een enorme puinhoop achter. NH Nieuws maakte onderstaande reportage.

